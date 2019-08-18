СМИ: Премьер-министром Грузии станет женщина - ФОТО

Кадровые изменения в правительстве Грузии планируется осуществить в ближайшее время.

Как передаёт Report, об этом сообщает Front News International.

По информации, пост премьер-министра Грузии может занять министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили, пост министра внутренних дел - Алеко Табатадзе (Заместитель начальника Службы Государственной Безопасности).

Министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили

Что касается действующего главы МВД Георгия Гахария, он будет занимать лишь пост главы Совета национальной безопасности.

Заместитель начальника Службы Государственной Безопасности

По информации Front News International, решение о вышеуказанных перестановках правящая партия приняла несколько часов назад на закрытой встрече.