 Наверх

СМИ: Премьер-министром Грузии станет женщина - ФОТО

СМИ: Премьер-министром Грузии станет женщина

Кадровые изменения в правительстве Грузии планируется осуществить в ближайшее время.

Как передаёт Report, об этом сообщает Front News International. 

По информации, пост премьер-министра Грузии может занять министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили, пост министра внутренних дел - Алеко Табатадзе (Заместитель начальника Службы Государственной Безопасности).

Министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили

Что касается действующего главы МВД Георгия Гахария, он будет занимать лишь пост главы Совета национальной безопасности.

Заместитель начальника Службы Государственной Безопасности

По информации Front News International, решение о вышеуказанных перестановках правящая партия приняла несколько часов назад на закрытой встрече.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!