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СМИ: Полицейских в Москве начали вывозить на учения

СМИ: Полицейских в Москве начали вывозить на учения В Москве подразделения МВД РФ стали проводить учения на полигонах.
В регионе
23 октября 2022 г. 23:29
СМИ: Полицейских в Москве начали вывозить на учения

В Москве подразделения МВД РФ стали проводить учения на полигонах.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал Baza, ссылаясь на источники.

По их информации, на полигонах сотрудники полиции тренируются стрелять из автоматов и бросать гранаты.

«До сих пор у нас всегда были тренировки по стрельбе, но только из пистолета и без выезда за город. Сейчас многие уже ездили на полигоны, стреляли из автомата, метали гранаты. Другим сказали готовиться к учениям», — рассказал изданию один из полицейских.

По его словам, явка на эти учения обязательна.

Также источники заявили, что ряд начальников устраивают для сотрудников тренировочные марш-броски — с вещмешками и в бронежилетах. В одном из столичных подразделений полицейских и вовсе вывозили на полосу препятствий, где надо было ползать по грязи и использовать противогазы.

Источники добавили, что правоохранители жалуются на то, что их начальство не выдает им форму для учений, так как она якобы отсутствует на складах. В результате полицейские вынуждены покупать все за свой счет, и на это может тратиться до 20 тыс рублей.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Moskvada polislər poliqonlarda təlimlərə çıxarılır

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