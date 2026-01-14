Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    СМИ: Израиль и арабские страны просят США пока не атаковать Иран

    Израиль и ряд арабских стран в последние дни обращались к администрации президента США Дональда Трампа с призывом пока не наносить удары по Ирану.

    Как передает Report, об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

    Согласно информации, представители стран убеждают администрацию Трампа, что Иран еще не настолько ослаб и американские удары не будут иметь решающее значение для свержения власти.

    Представители Белого дома в свою очередь заявили, что Трамп рассматривает несколько возможных вариантов действий. Члены команды Трампа по вопросам нацбезопасности провели во вторник утром совещание по Ирану, на котором сам президент не присутствовал.

    Один из арабских чиновников сказал, что пока соседние с Ираном страны "не проявляют энтузиазма" по поводу ударов США. Другой выразил обеспокоенность тем, что "любая атака или эскалация со стороны Израиля или США объединит иранцев", напомнив, что после атак в июне в Иране наблюдался эффект "сплочения вокруг флага".

    Израильские официальные лица заявили администрации Трампа, что хотя они полностью поддерживают смену режима в Иране и усилия США в этом направлении, они обеспокоены тем, что внешнее военное вмешательство сейчас помешает протестующим завершить начатое дело.

    В то же время указано, что Израиль предложил другие виды действий со стороны США, которые должны способствовать дальнейшему ослаблению власти до такой степени, что масштабные американские удары станут решающими.

    Речь идет о возможности обхода блокировки интернета для иранцев по всей стране, увеличении или усилении экономических санкций, кибератаках и даже принятии целенаправленных военных действий против конкретных иранских лидеров.

    Протесты начались в Иране 28 декабря после внезапного обвала национальной валюты и с тех пор охватили по меньшей мере 46 городов страны. По последним данным, число погибших в ходе протестов в Иране достигает от 2,5 до 3 тыс. человек. Интернет и мобильная связь отключены с вечера 8 января, что серьезно ограничивает доступ к информации о протестах.

    Лента новостей