 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Службы береговой охраны Грузии и Турции провели совместные морские учения

    В ходе учений сотрудники служб береговых охран Грузии и Турции провели совместные маневры и операции по поиску и спасению людей

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Сотрудники служб береговой охраны Грузии и Турции провели совместные морские учения. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пограничная полиция Грузии, в состав которой входит департамент береговой охраны.

    Как отмечается, совместные учения прошли в территориальных водах Грузии. В них участвовали один турецкий пограничный катер ("TCSG-95") и два грузинских пограничных катера "Генерал Мазниашвили" (P-102) и "Батуми" (P-103).

    "В ходе морских учений сотрудники служб береговых охран Грузии и Турции провели совместные маневры и операции по поиску и спасению людей", - отметила пограничная полиция. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi