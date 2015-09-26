Службы береговой охраны Грузии и Турции провели совместные морские учения

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Сотрудники служб береговой охраны Грузии и Турции провели совместные морские учения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пограничная полиция Грузии, в состав которой входит департамент береговой охраны.

Как отмечается, совместные учения прошли в территориальных водах Грузии. В них участвовали один турецкий пограничный катер ("TCSG-95") и два грузинских пограничных катера "Генерал Мазниашвили" (P-102) и "Батуми" (P-103).

"В ходе морских учений сотрудники служб береговых охран Грузии и Турции провели совместные маневры и операции по поиску и спасению людей", - отметила пограничная полиция.