Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Астане

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 29 мая 2015 года в казахстанской столице Астане. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев на расширенном заседании СГП в Ашхабаде.

По словам Лебедева, на заседании совета в узком составе главы делегаций рассмотрели актуальные вопросы экономического сотрудничества, в том числе ход реализации положения договора о зоне свободной торговли.

В заседании Совета глав правительств принимают участие премьер-министры семи стран — России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Азербайджан и Туркменистан представлены первыми вице-премьерами, Украина — послом в Туркменистане, а Молдова — послом в Беларуси.