СК: Версии крушения Ми-8 на Камчатке - технеисправность и ошибка пилота

Следствие рассматривает две версии крушения вертолета Ми-8 на Камчатке - техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.

Следствие рассматривает две версии крушения вертолета Ми-8 на Камчатке - техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Следователи работают на месте крушения, изъяты образцы топлива с места вылета воздушного судна, бортовой самописец и GPS-навигатор.

Также сообщается, что обнаружен бортовой самописец на месте крушения вертолета. Следователи изъяли техническую документацию, осмотрели место катастрофы, назначили судебно-медицинские, химическую и летно-техническую судебные экспертизы.

Отметим, что вертолет пропал утром 31 августа. Его обломки обнаружили спустя сутки в районе горного массива Вачкажец. Погибли все находившиеся на борту три члена экипажа и 19 туристов. Было возбуждено дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).