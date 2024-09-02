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СК: Версии крушения Ми-8 на Камчатке - технеисправность и ошибка пилота

СК: Версии крушения Ми-8 на Камчатке - технеисправность и ошибка пилота Следствие рассматривает две версии крушения вертолета Ми-8 на Камчатке - техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.
В регионе
2 сентября 2024 г. 11:44
СК: Версии крушения Ми-8 на Камчатке - технеисправность и ошибка пилота

Следствие рассматривает две версии крушения вертолета Ми-8 на Камчатке - техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Следователи работают на месте крушения, изъяты образцы топлива с места вылета воздушного судна, бортовой самописец и GPS-навигатор.

Также сообщается, что обнаружен бортовой самописец на месте крушения вертолета. Следователи изъяли техническую документацию, осмотрели место катастрофы, назначили судебно-медицинские, химическую и летно-техническую судебные экспертизы.

Отметим, что вертолет пропал утром 31 августа. Его обломки обнаружили спустя сутки в районе горного массива Вачкажец. Погибли все находившиеся на борту три члена экипажа и 19 туристов. Было возбуждено дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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