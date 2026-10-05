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    СК РФ: Трех охотников будут судить за убийство подростка в Кузбассе

    В регионе
    • 05 октября, 2026
    • 10:21
    СК РФ: Трех охотников будут судить за убийство подростка в Кузбассе

    Трое охотников в Кузбассе по обвинению в убийстве подростка и незаконной охоте.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

    В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений по частьи 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная группой лиц)".

    "По версии следствия, в ночное время 31 мая 2026 года обвиняемые, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, прибыли на участок дороги недалеко от села Междугорное в целях незаконной охоты на пушного зверя. Один из фигурантов, выйдя из транспортного средства, произвел выстрел из охотничьего ружья в сторону лесного массива, где находился несовершеннолетний. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия", – сообщили в ведомстве.

    Умышленное убийство Охотник Российская Федерация (РФ)
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