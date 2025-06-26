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СК Армении: По делу о попытке захвата власти арестованы уже 15 человек

СК Армении: По делу о попытке захвата власти арестованы уже 15 человек По делу о попытке вооруженного захвата власти в Армении уже арестованы 15 человек.
В регионе
26 июня 2025 г. 13:12
СК Армении: По делу о попытке захвата власти арестованы уже 15 человек

По делу о попытке вооруженного захвата власти в Армении уже арестованы 15 человек.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Следственный комитет.

Суд удовлетворил все поданные следствием ходатайства и заключил под стражу обвиняемых, среди них и лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян.

СК сообщает, что в ходе обысков были найдены многочисленные огнеопасные предметы, предусмотренные для повреждения электрических кабелей и интернет-связи.

Как сообщил в соцсети адвокат Александр Кочубаев, его подзащитного - Армена Алексаняна - арестовали по ошибке.

"Следователи, намеренно или нет, допустили промашку при изучении телефонных разговоров и приписали действия другого человека моему подзащитному", - написал он.

Напомним, что 25 июня Следком сообщил о подготовке террористических актов с целью захвата власти в Армении со стороны членов "Священной борьбы". В домах Галстаняна и его сторонников прошли масштабные обыски. Вечером того же дня суд арестовал их.

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