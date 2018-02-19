Сирийские войска могут быть введены в Африн в течение 48 часов

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Курдские боевики YPG, являющиеся крылом террористической группировки РПК в Сирии, передадут сирийской армии несколько позиций в городе Африн (65 км от Алеппо) и пограничных с Турцией районах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство Firat.

По его информации, подразделения правительственных войск могут быть введены в Африн в ближайшие 48 часов. Соглашение об этом достигнуто по итогам переговоров, прошедших между сторонами в Алеппо.

Курдские террористы требуют также от Дамаска обеспечить противовоздушную оборону Африна, где Турция ведет антитеррористическую операцию с суши и воздуха.