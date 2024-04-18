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Шарль Мишель: ЕС имеет стратегический интерес в развитии отношений с Турцией

Шарль Мишель: ЕС имеет стратегический интерес в развитии отношений с Турцией Европейский Союз (ЕС) имеет стратегический интерес в развитии сотрудничества и взаимовыгодных отношений с Турцией.
В регионе
18 апреля 2024 г. 02:20
Шарль Мишель: ЕС имеет стратегический интерес в развитии отношений с Турцией

Европейский Союз (ЕС) имеет стратегический интерес в развитии сотрудничества и взаимовыгодных отношений с Турцией.

Как передает Report, об этом сообщил в социальной сети президент Совета ЕС Шарль Мишель.

"ЕС стратегически заинтересован в стабильной и безопасной обстановке в Восточном Средиземноморье, а также в развитии сотрудничества и взаимовыгодных отношений с Турцией. Важно возобновить переговоры по урегулированию кипрского конфликта и добиться прогресса. В этом плане ЕС готов играть активную роль в поддержке процесса под руководством ООН", - написал он.

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Версия на азербайджанском языке Şarl Mişel: Aİ-nin Türkiyə ilə münasibətlərin inkişafında strateji marağı var

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