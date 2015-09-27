Семнадцать нелегальных мигрантов утонули у берегов Турции

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Лодка с нелегальными мигрантами перевернулась в Эгейском море в районе турецкого города Бодрум, погибли по меньшей мере 17 человек, сообщает в воскресенье газета Sabah.

Лодка направлялась к греческому острову Кос. Катера береговой охраны Турции проводят поисково-спасательную операцию. Количество жертв может возрасти.

С начала 2015 года на территорию Евросоюза прибыли около 500 тысяч мигрантов, каждый день их ряды пополняются тысячами вновь прибывших. Еврокомиссия заявила, что нынешний миграционный кризис в мире является крупнейшим со времен Второй мировой войны.