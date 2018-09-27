Семьи Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна лишили диппаспортов

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Обнародованы имена 254 граждан Армении, которых лишили выданных ранее дипломатических паспортов.

Как передает Report, список опубликовала армянская газета "Грапарак".

Среди лишенных паспортов оказались и члены семьи второго и третьего президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

Без диппаспорта остались его супруга Белла Кочарян, сыновья Седрак и Левон, жена последнего - певица Сирушо, а также дочь Гаяне, внуки и внучки. По информации газеты, диппаспорта лишился и руководитель офиса Кочаряна Виктор Согомонян.

В списке также фигурирует семья Сержа Саргсяна - его жена Рита Саргсян и дочери, а также брат Александр Саргсян, экс-министр иностранных дел Эдвард Налбандян, владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян, экс-министр обороны Сейран Оганян, семья олигарха Гагика Царукяна.

Напомним, 26 сентября пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил, что было аннулировано 254 документа.