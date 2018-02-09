Семьи азербайджанских членов экипажа судна "Восток" получат компенсации от правительства Сахалина

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Правительства Сахалина выплатит компенсации 16 семьям членов экипажа пропавшего 25 января в Японском море рыболовного судна "Восток", на борту которого также находились двое азербайджанца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила журналистам министр социальной защиты Сахалинской области Елена Касьянова.

"Выплаты получат 16 семей. По линии ведомства все необходимые документы уже подготовлены, сегодня они отправятся на подпись главе региона Олегу Кожемяко. Предполагается, что средства начнут поступать на счет сахалинцев уже с понедельника, 19 февраля", - сообщила министр.