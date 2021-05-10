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Сегодня в Армении могут распустить парламент

Сегодня в Армении могут распустить парламент Национальное собрание (парламент) Армении в понедельник на специальном заседании повторно рассмотрит вопрос избрания нового премьер-министра
В регионе
10 мая 2021 г. 06:56
Сегодня в Армении могут распустить парламент

Национальное собрание (парламент) Армении в понедельник на специальном заседании повторно рассмотрит вопрос избрания нового премьер-министра.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, в первый раз депутаты парламента 3 мая на специальном заседании не проголосовали за кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра, чтобы провести в стране досрочные парламентские выборы.

В случае если парламентарии и в этот раз не изберут нового главу кабмина, то законодательный орган республики будет распущен, а президент Армен Саркисян назначит дату новых выборов, которые, как ранее заявил Пашинян, состоятся 20 июня.

Парламентские оппозиционные фракции "Просвещенная Армения" и "Процветающая Армения" уже заявили, что после отставки Пашиняна не выдвинут своих кандидатов на пост премьера.

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