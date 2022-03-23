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Сегодня Совет нацбезопасности Турции обсудит ситуацию на Южном Кавказе

Сегодня Совет нацбезопасности Турции обсудит ситуацию на Южном Кавказе Сегодня на заседании Совета национальной безопасности Турции под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана будет обсуждаться ситуация на Южном Кавказе.
В регионе
23 марта 2022 г. 11:24
Сегодня Совет нацбезопасности Турции обсудит ситуацию на Южном Кавказе

Сегодня на заседании Совета национальной безопасности Турции под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана будет обсуждаться ситуация на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, на заседании будут обсуждаться шаги, предпринятые для нормализации турецко-армянских отношений, и текущее состояние переговоров.

На встрече также будет обсуждаться продолжающаяся война между Россией и Украиной, посредничество Турции между Москвой и Киевом и гуманитарная помощь региону.

На повестке Совета национальной безопасности будут стоять вопросы противодействия террористическим группировкам, в частности FETO, PKK и ИГИЛ.

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