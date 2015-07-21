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    Саргсян выразил соболезнования Эрдогану

    Примите соболезнования. Родным и близким погибших желаю стойкости, а раненным скорейшего выздоровления

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян направил письмо-соболезнование главе турецкого государства Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с терактом в городе Сургуч на границе с Сирией. Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    "С прискорбием узнал о взрыве, произошедшем в городе Сургуч. Строго осуждаем терроризм во всех его проявлениях. Примите соболезнования. Родным и близким погибших желаю стойкости, а раненным скорейшего выздоровления", - говорится в телеграмме главы армянского государства. 

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