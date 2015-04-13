​Самолет с эвакуированными из Йемена гражданами вылетел из Джибути

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Российский самолет Ту-154, на борту которого находятся 140 эвакуированных ранее из Йемена россиян и граждан других стран, вылетел в воскресенье из Джибути.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, борт следует в Каир, однако, как ожидается, он сделает посадку для дозаправки в Хартуме.

В египетскую столицу прибытие лайнера ожидают уже после полуночи.

По информации посла РФ в Джибути Валерия Орлова, на борту лайнера - 49 россиян с подтвержденным гражданством, 18 граждан Украины, по шесть человек - из Азербайджана и Белоруссии, 11 - Узбекистана, трое - Туркменистана, эстонец и сомалиец. Кроме того, свыше 40 человек - это йеменцы, главным образом, отцы и дети из смешанных семей, не имеющие российских паспортов.

Российский спецборт прибыл 12 апреля из Каира в Джибути, чтобы вывезти оттуда эвакуированных из Йемена граждан РФ и некоторых других стран.