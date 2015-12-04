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    Саакашвили лишат гражданства Грузии

    Президент Грузии Георгий Маргвелашвили примет решение о лишении Саакашвили гражданства через несколько дней

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили примет решение о лишении экс-президента Михаила Саакашвили грузинского гражданства через несколько дней.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил парламентский секретарь главы государства Георгий Кверенчхиладзе.

    Глава минюста Грузии Тея Цулукиани заявила, что ведомство уже обратилось к Маргвелашвили с соответствующим заключением о лишении Саакашвили гражданства.

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