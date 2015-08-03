Часть регионов на востоке Турции объявлены специальными зонами безопасности

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Часть регионов в двух восточных провинциях Турции объявлены специальными зонами безопасности из-за участившихся нападений боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом решении в понедельник сообщили администрации провинций Агры и Тунджели.

В Агры 2 августа террористы подорвали две тонны взрывчатки у отделения жандармерии, два сотрудника которой погибли и около 30 получили ранения. Зоны безопасности расположены на территории гор Агры и Тендюрек, где отмечено присутствие РПК. Особый режим будет действовать в течение 15 суток.

Турецкое законодательство предусматривает в случае необходимости объявление определенных территорий зонами безопасности. В таких регионах фактически вводится военное положение, гражданским лицам запрещается несанкционированный проход внутрь, а армия и жандармерия получают право открывать огонь на поражение по любым подозрительным целям. Аналогичные зоны действуют в ряде районов на юго-востоке страны, которые прилегают к Сирии и Ираку.

В крупных городах Турции полиция принимает повышенные меры безопасности. На основных трассах выставлены дополнительные посты, осуществляется круглосуточное патрулирование.

По данным газеты Hurriyet, в центральных гостиницах и на ряде промышленных объектов максимально ужесточен режим безопасности. Многие компании, пользующиеся услугами частных охранных организаций, попросили увеличить численность персонала. В некоторых торговых центрах руководство решило установить систему камер с функцией распознавания лиц. Газета сообщает, что в связи с ростом активности боевиков многие крупные бизнесмены в Турции усилили личную охрану.