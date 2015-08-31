Руководители Полиции стран СНГ обсудят в Минске приоритетные вопросы взаимодействия

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В Минске пройдет заседание Совета министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых Государств (СМВД).

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, заседание состоится 2 сентября.

На повестке дня заседания – приоритетные вопросы взаимодействия правоохранительных ведомств государств СНГ. В частности, противодействие киберпреступности, хищениям автотранспорта, обороту новых психоактивных, психотропных веществ и наркотических средств и другие вопросы.



В мероприятии примет участие и делегация МВД Азербайджана.