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    Руководители Полиции стран СНГ обсудят в Минске приоритетные вопросы взаимодействия

    В мероприятии примет участие делегация МВД Азербайджана

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В Минске пройдет заседание Совета министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых Государств (СМВД).

    Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, заседание состоится 2 сентября.

    На повестке дня заседания – приоритетные вопросы взаимодействия правоохранительных ведомств государств СНГ. В частности, противодействие киберпреступности, хищениям автотранспорта, обороту новых психоактивных, психотропных веществ и наркотических средств и другие вопросы.

    В мероприятии примет участие и делегация МВД Азербайджана.

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