Ростуризм просит российских туристов в Турции не покидать мест проживания

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Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Ростуризм просит российских туристов, находящихся в Турции, избегать мест массового скопления людей и без необходимости не покидать мест проживания.
Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает агентство.
Также Ростуризм выражает соболезнования родственникам, друзьям и коллегам погибшего сегодня в Турции посла Андрея Карлова.
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