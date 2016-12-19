Ростуризм просит российских туристов в Турции не покидать мест проживания

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Ростуризм просит российских туристов, находящихся в Турции, избегать мест массового скопления людей и без необходимости не покидать мест проживания.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает агентство.

Также Ростуризм выражает соболезнования родственникам, друзьям и коллегам погибшего сегодня в Турции посла Андрея Карлова.