 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Ростуризм просит российских туристов в Турции не покидать мест проживания

    Агентство просит российских туристов избегать мест массового скопления людей

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Ростуризм просит российских туристов, находящихся в Турции, избегать мест массового скопления людей и без необходимости не покидать мест проживания.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает агентство.

    Также Ростуризм выражает соболезнования родственникам, друзьям и коллегам погибшего сегодня в Турции посла Андрея Карлова.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi