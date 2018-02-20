Росстат: В России заметно падает рождаемость

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Численность населения России увеличилась в 2017 году на 77,4 тысяч человек до 146,9 млн человек.

Как передает Report со ссылкой на "Вести", об этом сообщает Росстат.

Однако количество родившихся в прошлом году сократилось до 1, 689 млн человек против 1, 888 млн в 2016 году и 1, 944,1 млн в 2015 году.

Количество умерших сократилось до 1,824 млн человек против 1,887 млн человек в 2016 году.

В 2017 году в Россию прибыли 212 тысяч мигрантов против 262 тысяч в 2016 году.

Миграция полностью возместила естественную убыль населения, превысив убыль на 57,6%.