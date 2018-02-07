Россия уже этой весной поставит в Турцию вертолеты Ка-32

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Росавиация и генеральный директорат гражданской авиации (DGCA) Турции заключили соглашение, в соответствии с которым поставки российских вертолетов Ка-32 в эту страну могут начаться уже весной. Как сообщает Report, такое сообщение распространило российское ведомство.

Руководитель Росавиации Александр Нерадько и замгендиректора DGCA Кан Эрел скрепили подписями рабочее соглашение о сотрудничестве в области летной годности во время V национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации Nais-2018.

Документ ставит целью взаимное признание одобрительных документов в области летной годности, выдаваемых Росавиацией и DGCA, обеспечивая благоприятный режим для экспорта российской авиатехники в Турцию.

Средний многоцелевой вертолет типа Ка-32 предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, пожаротушения, транспортировки грузов, эвакуации больных и пострадавших, а также патрулирования и поддержки операций спецслужб.

Состав противопожарного оборудования Ка-32 насчитывает более 40 различных опций.