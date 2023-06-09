О нас

Россия ударила ракетами по Житомирской области, есть погибший и раненые

Россия ударила ракетами по Житомирской области, есть погибший и раненые В Житомирской области Украины при ракетной атаке РФ один человек погиб, есть раненые.
В регионе
9 июня 2023 г. 08:55
Россия ударила ракетами по Житомирской области, есть погибший и раненые

В Житомирской области Украины при ракетной атаке РФ один человек погиб, есть раненые.

Как передает Report, об этом сообщает Звягельский городской совет.

"В результате очередной ракетной атаки врага ночью 9 июня произошло попадание в жилой массив частного сектора нашей общины.

Глава города Николай Боровец сообщил, что по предварительной информации шесть домов разрушены, десятки повреждены".

В горсовете подчеркнули также, что один человек погиб, также есть раненые, которым оказывается необходимая помощь.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке One killed in Russian missile strike in Zhytomyr region
Версия на азербайджанском языке Rusiya Ukraynanın Jıtomir vilayətini atəşə tutub, ölən və yaralananlar var

Другие новости из категории

В Челябинске при разгерметизации емкости на заводе погибли двое рабочих
В Челябинске при разгерметизации емкости на заводе погибли двое рабочих
9 июня 2023 г. 10:03
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии готова создать коалицию
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии готова создать коалицию
9 июня 2023 г. 09:10
Депутат от правящей в Турции партии пострадал в ДТП
ФотоДепутат от правящей в Турции партии пострадал в ДТП
9 июня 2023 г. 08:03
ГУР: Вооруженные силы Украины зайдут в Крым до конца весны 2023 года
ГУР: Вооруженные силы Украины зайдут в Крым до конца весны 2023 года
9 июня 2023 г. 07:31
Данилов: Российскую агентуру искореняют, поддержка Запада становится более существенной
Данилов: Российскую агентуру искореняют, поддержка Запада становится более существенной
9 июня 2023 г. 07:03
В турецком Эрзинджане произошло землетрясение
В турецком Эрзинджане произошло землетрясение
9 июня 2023 г. 06:18
Зеленский: В Донецкой области идут жестокие бои, но есть результат
Зеленский: В Донецкой области идут жестокие бои, но есть результат
9 июня 2023 г. 04:25
ВОЗ сообщила о резком снижении смертности от коронавируса в мире 
ВОЗ сообщила о резком снижении смертности от коронавируса в мире 
9 июня 2023 г. 03:56
Эрдоган сохранил Фахреддина Алтуна на своем посту
Эрдоган сохранил Фахреддина Алтуна на своем посту
9 июня 2023 г. 03:38
Председателем ЦБ Турции впервые стала женщина
Председателем ЦБ Турции впервые стала женщина
9 июня 2023 г. 03:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi