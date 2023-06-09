Россия ударила ракетами по Житомирской области, есть погибший и раненые

В Житомирской области Украины при ракетной атаке РФ один человек погиб, есть раненые.

В Житомирской области Украины при ракетной атаке РФ один человек погиб, есть раненые.

Как передает Report, об этом сообщает Звягельский городской совет.

"В результате очередной ракетной атаки врага ночью 9 июня произошло попадание в жилой массив частного сектора нашей общины.

Глава города Николай Боровец сообщил, что по предварительной информации шесть домов разрушены, десятки повреждены".

В горсовете подчеркнули также, что один человек погиб, также есть раненые, которым оказывается необходимая помощь.