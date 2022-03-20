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ВС России разбомбили школу в Мариуполе, где находились около 400 человек

ВС России разбомбили школу в Мариуполе, где находились около 400 человек Российские ВС сбросили бомбы на школу искусств в Мариуполе, где скрывалось около 400 горожан.
В регионе
20 марта 2022 г. 13:38
ВС России разбомбили школу в Мариуполе, где находились около 400 человек

Российские ВС сбросили бомбы на школу искусств в Мариуполе, где скрывалось около 400 горожан.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом Мариупольский городской совет сообщает в своем Telegram.

"Вчера российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе Мариуполя, где пряталось около 400 мариупольцев – женщины, дети и старики. Известно, что здание разрушено, а под завалами до сих пор находятся мирные люди. Информация о количестве пострадавших уточняется", - сказано в сообщении.

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Версия на английском языке Russia bombs art school sheltering 400 people in Mariupol 
Версия на азербайджанском языке Rusiya Mariupol şəhərində 400 dinc sakinin sığındığı məktəbi bombalayıb

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