ВС России разбомбили школу в Мариуполе, где находились около 400 человек

Российские ВС сбросили бомбы на школу искусств в Мариуполе, где скрывалось около 400 горожан.

Российские ВС сбросили бомбы на школу искусств в Мариуполе, где скрывалось около 400 горожан.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом Мариупольский городской совет сообщает в своем Telegram.

"Вчера российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе Мариуполя, где пряталось около 400 мариупольцев – женщины, дети и старики. Известно, что здание разрушено, а под завалами до сих пор находятся мирные люди. Информация о количестве пострадавших уточняется", - сказано в сообщении.