​​​​​​​Россия и Турция обсуждают совместные разработки вооружения

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в кулуарах международного авиасалона Dubai Airshow-2021 заявил, что Москва и Анкара обсуждают совместные разработки вооружения и поставки российской военной пр

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в кулуарах международного авиасалона Dubai Airshow-2021 заявил, что Москва и Анкара обсуждают совместные разработки вооружения и поставки российской военной продукции в Турцию.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

"Военно-техническое сотрудничество с Турецкой Республикой стабильно развивается", - подчеркнул Шугаев.

Он указал на сроки подписания договора о поставке новой партии зенитно-ракетных систем С-400 - по мнению Шугаева, это произойдет до конца 2021 года.