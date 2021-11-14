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​​​​​​​Россия и Турция обсуждают совместные разработки вооружения

​​​​​​​Россия и Турция обсуждают совместные разработки вооружения Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в кулуарах международного авиасалона Dubai Airshow-2021 заявил, что Москва и Анкара обсуждают совместные разработки вооружения и поставки российской военной пр
В регионе
14 ноября 2021 г. 11:13
​​​​​​​Россия и Турция обсуждают совместные разработки вооружения

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в кулуарах международного авиасалона Dubai Airshow-2021 заявил, что Москва и Анкара обсуждают совместные разработки вооружения и поставки российской военной продукции в Турцию.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

"Военно-техническое сотрудничество с Турецкой Республикой стабильно развивается", - подчеркнул Шугаев.

Он указал на сроки подписания договора о поставке новой партии зенитно-ракетных систем С-400 - по мнению Шугаева, это произойдет до конца 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya və Türkiyə birgə silah istehsal edəcək

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