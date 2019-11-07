​Россия и Казахстан определили границу между странами

Россия и Казахстан утвердили границу между государствами.

Как Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

Отмечается, протяженность границы составила 7,5 тысячи километров, работы по ее демаркации (установка пограничных знаков) выполнены на 86,7 процента.

Сегодня Владимир Путин примет участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, а также проведет встречу с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, на которой лидеры обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.

Ожидается подписание межправительственных, региональных и коммерческих документов.