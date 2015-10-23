Россия хочет создать с Арменией региональное ПВО

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Правительство России представит президенту Владимиру Путину предложения о подписании соглашения между РФ и Арменией о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, в решениях правительства, опубликованных на официальном сайте Кабинета министров, говорится, что по данному вопросу принят проект постановления.

Как ранее отмечалось в Координационном комитете по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ, "применительно к Объединенной системе ПВО стран СНГ приоритетным направлением развития является дальнейшая интеграция по региональному принципу, то есть создание единых или объединенных региональных систем ПВО в Восточноевропейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности".