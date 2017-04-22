Российский военнослужащий убит в армянском городе Гюмри - ВИДЕО

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Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Военнослужащий российской базы в Армении убит в городе Гюмри.
Как передает Report со ссылкой на News.am, рядом с магазином, расположенном недалеко от 102-ой российской базы, дислоцированной в городе Гюмри, обнаружен труп военнослужащего.
В пресс-службе Полиции Армении сообщили, что, согласно предварительному осмотру, на теле обнаружены раны, нанесенные колюще-режущим предметом.
Подозреваемый в совершении убийства задержан. Ведутся соответствующие действия по выявлению деталей происшедшего.
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