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    Российский военнослужащий убит в армянском городе Гюмри - ВИДЕО

    Подозреваемый в совершении убийства задержан

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Военнослужащий российской базы в Армении убит в городе Гюмри.

    Как передает Report со ссылкой на News.am, рядом с магазином, расположенном недалеко от 102-ой российской базы, дислоцированной в городе Гюмри, обнаружен труп военнослужащего.

    В пресс-службе Полиции Армении сообщили, что, согласно предварительному осмотру, на теле обнаружены раны, нанесенные колюще-режущим предметом.

    Подозреваемый в совершении убийства задержан. Ведутся соответствующие действия по выявлению деталей происшедшего.

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