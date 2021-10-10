Российский политолог: Ереван просто хочет в очередной раз развести Москву

Со стороны Пашиняна прозвучат заверения о «вечной дружбе между армянским и российском народами». Фактически Ереван просто хочет в очередной раз развести Москву.

Со стороны Пашиняна прозвучат заверения о «вечной дружбе между армянским и российском народами». Фактически Ереван просто хочет в очередной раз развести Москву.

Как сообщает российское бюро Report, об этом военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко написал в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, Пашинян будет просить фактически бесплатные газ, льготные кредиты и поставки оружия, но российской стороне необходимо занять жесткую позицию: «Улыбаться, но заставить Пашиняна и Армению таскать каштаны из огня для России. Если денег нет - пусть Армения отрабатывает натурой: официально признает Крым российским, закрывает соросовские НКО и сокращает как минимум наполовину численность посольства США в Ереване», написал политолог.