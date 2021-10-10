О нас
Report Georgia
Аудио новости

Российский политолог: Ереван просто хочет в очередной раз развести Москву

Российский политолог: Ереван просто хочет в очередной раз развести Москву Со стороны Пашиняна прозвучат заверения о «вечной дружбе между армянским и российском народами». Фактически Ереван просто хочет в очередной раз развести Москву.
В регионе
10 октября 2021 г. 16:47
Российский политолог: Ереван просто хочет в очередной раз развести Москву
Игорь Коротченко

Со стороны Пашиняна прозвучат заверения о «вечной дружбе между армянским и российском народами». Фактически Ереван просто хочет в очередной раз развести Москву.

Как сообщает российское бюро Report, об этом военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко написал в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, Пашинян будет просить фактически бесплатные газ, льготные кредиты и поставки оружия, но российской стороне необходимо занять жесткую позицию: «Улыбаться, но заставить Пашиняна и Армению таскать каштаны из огня для России. Если денег нет - пусть Армения отрабатывает натурой: официально признает Крым российским, закрывает соросовские НКО и сокращает как минимум наполовину численность посольства США в Ереване», написал политолог.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Глава государства: Для Туга готовится отдельная концепция восстановления
Глава государства: Для Туга готовится отдельная концепция восстановления
10 октября 2021 г. 14:08
Ильхам Алиев: Азербайджанский народ будет вечно жить на освобожденных землях
Ильхам Алиев: Азербайджанский народ будет вечно жить на освобожденных землях
10 октября 2021 г. 13:58
Глава государства: Никто и ничто не может устоять перед нами
Глава государства: Никто и ничто не может устоять перед нами
10 октября 2021 г. 12:06
Ильхам Алиев: Для Карабаха начинается новая эра
Ильхам Алиев: Для Карабаха начинается новая эра
10 октября 2021 г. 11:49
Герои Гадрута
ФотоГерои Гадрута
9 октября 2021 г. 17:51
Воины-освободители Гадрута: Мы шли к победе, взбираясь по горным склонам
Воины-освободители Гадрута: Мы шли к победе, взбираясь по горным склонам
9 октября 2021 г. 10:02
Обучение в бакалавриатуре и магистратуре будет организовано по системе кредитов
Обучение в бакалавриатуре и магистратуре будет организовано по системе кредитов
8 октября 2021 г. 16:45
Закир Гасанов встретился с новым военным атташе Турции в Азербайджане
Закир Гасанов встретился с новым военным атташе Турции в Азербайджане
8 октября 2021 г. 13:31
Глава МИД: Для Грузии участие в формате 3+3 будет сложным
Глава МИД: Для Грузии участие в формате "3+3" будет сложным
8 октября 2021 г. 12:43
Чавушоглу: Азербайджан и Армения могут наладить сотрудничество за счет инновационного мышления
Чавушоглу: Азербайджан и Армения могут наладить сотрудничество за счет инновационного мышления
8 октября 2021 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi