Российский историк: 20 Января - это трагедия для всего советского народа

"Хочется сегодня заверить всех, что мы сделаем все возможное, чтобы эти трагические события больше никогда не повторялись. Это трагедия для всего нашего советского народа, для всей нашей родины".

Как передает Report, об этом заявил российский историк, директор Центра постсоветских исследований МГИМО Станислав Чернявский на траурной церемонии, посвященной памяти жертв трагедии 20 Января, которая состоялась в посольстве Азербайджана в Москве.

"В январе месяце 30 лет тому назад солдаты, не знавшие зачем их туда послали, вошли в беззащитный город, который никогда не был чисто азербайджанским, он был многонациональным, в нем прекрасно уживались и уживаются по сей день многие народы. Произошли трагические события. Я не хочу сейчас влезать в детали тех событий, но ясно одно - люди, которые погибли, были ни в чем не виноваты. Очень хорошо, что эта память живет в наших сердцах", - сказал он.

По словам историка, события тех лет не повлияли на нынешние отношения между нашими странами: "Наши сегодняшние отношения между Россией и Азербайджаном укрепляются. В этом году мы переживаем особый момент - это годовщина великой победы, которую мы будем праздновать совместно 9 мая. В своем интервью, которое президент Азербайджана Ильхам Алиев дал в канун Нового года одному из российских телеканалов, он отметил, насколько уважаемыми являются сейчас ветераны, принимавшие участие в защите нашей родины".

"Слава павшим людям, невинным жертвам, пусть они спят спокойно!", - заключил Чернявский.

Игбал Рустамов