Российские ученые: На границе Азербайджана ожидается сильное землетрясение

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Разрушительное землетрясение магнитудой до 6,5 баллов прогнозируется в районе Дагестана в 2016 или 2017 годах.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель директора Института физики Земли Российской Академии наук Евгений Рогожин.

"Прогноз есть по Восточному Кавказу. Это район Дагестана, граница с Азербайджаном - там может быть в этом году, может быть в следующем году сильное землетрясение. Мы прогнозируем примерно 6-6,5 магнитуду, это значит 7-8 баллов ", - заявил Рогожин, добавив, что МЧС России уже получило эту информацию, а местные власти располагают временем для укрепления уязвимых зданий и повышения их сейсмостойкости.