​Российские десантники проводят совместные учения в Беларуси

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Десантно-штурмовое подразделение Псковского соединения ВДВ приступило к совместным учениям с аэромобильными подразделениями Белоруссии в Витебской области. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель управления пресс-службы и информации минобороны России по ВДВ подполковник Евгений Мешков.

«Активные действия и боевые стрельбы будут проводиться с 29 по 30 сентября на полигоне «Лосвидо» (Витебская область) после предварительной подготовки участвующих подразделений дружественных стран», — сообщил Мешков.

Также он добавил, что военные учения будут проходить в несколько этапов.