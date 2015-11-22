Reuters сообщило о намерении Запада продлить санкции против России

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Западные лидеры на саммите G20 договорились продлить санкции в отношении России еще на полгода, до июля 2016 года, на фоне украинских выборов, сообщает в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на европейский дипломатический источник.

"Выборы на Украине являются сложной задачей. У нас есть шанс получить то, что мы хотим, только в случае, если мы разыграем карту санкций. Финансовые санкции должны оставаться в силе до конца", — приводит агентство слова источника.

Решение, по данным источника, было принято несмотря на многочисленные призывы сотрудничать с Москвой в сфере борьбы с терроризмом и с террористической группировкой "Исламское государство", в частности, после событий в Париже.

По данным источника, в короткой встрече приняли участие президент США Барак Обама, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, премьер-министр Италии Маттео Ренци и глава МИД Франции Лоран Фабиус, который представлял страну вместо президента Франсуа Олланда.

Во время встречи западные лидеры подчеркнули необходимость продолжать оказывать давление на Россию в связи с выборами на Украине.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции. В июне 2015 года в ответ на продление санкций Россия пролонгировала продуктовое эмбарго на год — до 5 августа 2016 года.