Эрдоган: Цель операций в Сирии заключается в борьбе с террористическими группировками, а не с каким-то государством

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ "Цель операции "Щит Евфрата" ("Fırat kalkanı") заключается в борьбе с террористическими группировками, а не с каким-то государством или же лицом".

Как отмечает Report со ссылкой на телеканал NTV, об этом, выступая на прошедшем в Бештепе 30-м заседании глав исполнительных властей, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Пусть в этом никто не сомневается и не искажает наши слова. Мы неоднократно говорили, что Турция продолжит борьбу с террористическими группировками, даже если останется одна", - подчеркнул Р.Т.Эрдоган.

Отметим, что уже на протяжении 100 дней Вооруженные силы Турции проводят в Сирии операцию под названием "Щит Евфрата".