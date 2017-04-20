Реджеп Тайип Эрдоган: Барак Обама обманул нас

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ "Очень жаль, что в вопросе касательно PYD и YPG (сирийские крылья террористической РПК - Report) Барак Обама нас обманул".

Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу Al-Jazeera сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он заявил, что в этом вопросе доверяет нынешнему руководству Белого дома: "Я не предполагаю, что нынешние власти США повторят то же самое".

На вопрос "Обещал ли Дональд Трамп во время вашего телефонного разговора, что США изменят политику касательно РПК, YPG и PYD?", Реджеп Тайип Эрдоган ответил следующим образом: "В действительности, они заявляли о нашей совместной борьбе с террористическими группировками. В ходе новых встреч мы лицом к лицу обсудим детали вопроса. Естественно, мы представим им обширную информацию. Раньше мы поддерживали связь в вопросах, касающихся РПК. У нас были связи и при власти Обамы. Однако, очень жаль, что в вопросе касательно PYD и YPG власти Обамы нас обманули".

Подчеркнув, что возлагает надежды на власть Трампа, Р.Т.Эрдоган напомнил слова, сказанные президентом США во время телефонного разговора: "Трамп сказал "Мы осуществим с Вами очень большую работу".