​Раненый член группы "Сасна црер" Армен Ламбарян арестован

Его из больницы «Эребуни» доставили в суд на носилках

Баку. 6 Августа. REPORT.AZ/ Суд общей юрисдикции административных районов Арабкир и Канакер Еревана избрал в отношении члена группы «Сасна црер» Армена Ламбаряна меру пресечения в виде ареста.

Как сообщает Report со ссылкой на news.am, раненого Армана Ламбаряна из больницы «Эребуни» доставили в суд на носилках.

Из суда арестованного отправили в УИУ «Больница для осужденных». Как сообщил адвокат Ламбаряна, суд отклонил ходатайство об освобождении под залог.

Армену Ламбаряну предъявлено обвинение по 3-ей части статьи 235 (Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные организованной группой) и по первому пункту 3-ей части статьи 219 (Захват зданий, строений, средств транспорта, сообщения или связи, совершенные организованной группой) УК Армении.