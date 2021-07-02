QR-код в меню: Как жители Москвы справляются с новым условиями посещения кафе и ресторанов

С этой недели посещение кафе и ресторанов, а также фудкортов Москвы стало возможным только при наличии специального QR-кода, подтверждающего факт прохождения вакцинации от COVID-19, перенесенную в последние полгода болезнь или отрицательный ПЦР- тест, дей

С этой недели посещение кафе и ресторанов, а также фудкортов Москвы стало возможным только при наличии специального QR-кода, подтверждающего факт прохождения вакцинации от COVID-19, перенесенную в последние полгода болезнь или отрицательный ПЦР- тест, действующих в течение трёх календарных дней. Как сообщает российское бюро Report, соответствующий указ был подписан мэром столицы Сергеем Собяниным.

Для прохода в заведения общепита посетителям необходимо предоставить QR-коды либо в распечатанном на бумаге виде, либо просто выводя их на экраны своих смартфонов и других мобильных устройств. Сотрудники сканируют коды в приложении "Стоп Covid-19”, где находится база данных. После успешного прохождения соответствующей процедуры посетители могут находиться внутри помещения.

"Привыкнуть к системе пока ещё сложно. Времени на проверку QR-кода уходит не так много. Однако намного дольше приходится выслушивать недовольства людей. Гражданам тяжело приспособиться к таким условиям посещения", - делиться мнением администратор одного из столичных ресторанов.

По его словам, уровень посещаемости заведения снизился во много раз, что негативно влияет на уровень их заработной платы: "За весь вчерашний день наше заведение посетили всего 9 человек. Безусловно, такие условия влияют на наш заработок".

Для тех, кто ещё не успел вакцинироваться, до 12 июля будут открыты летние веранды Москвы. С такой просьбой к властям столицы обратились рестораторы.

"С 24 июня по 11 июля (включительно) допускается посещение сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода", — говорится в документе.

Одновременно указ освободил от обязанности предъявлять QR-коды постояльцев гостиниц, хостелов и т.д., которые направляются в расположенные в "объектах размещения" кафе. Не потребуются QR-коды и в буфетах и столовых, обслуживающих сотрудников тех предприятий и учебных заведений, в которых они расположены. Однако в обоих случаях указом поставлено условие — не пускать в такие кафе, буфеты и столовые посторонних, то есть тех, кто не живет в гостинице, не работает на предприятии или не учится в вузе.

Отметим, что QR-код сможет получить каждый гражданин, который пройдёт вакцинацию, в регистратуре городской поликлиники либо с использованием:

* электронной медицинской карты Москвы;

* портала mos.ru;

* ресурса ЕМИАС.ИНФО;

* единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения "Госуслуги.Стопкоронавирус",

Также власти Москвы установили, что коды понадобятся для посещения массовых мероприятий, где собирается больше 500 человек.

Необходимость жестких мер Собянин объяснил тем, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в столице остается очень сложной, а чтобы массовая вакцинация начала давать результат, "потребуется еще два-три месяца".