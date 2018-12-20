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    Путин: Желание России управлять миром - это навязываемый Западом штамп

    Чтобы сплачивать страны НАТО необходима внешняя угроза, на роль которой хорошо подходит Россия

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин прокомментировал вопрос журналиста The Wall Street Journal о том, хочет ли он править миром, cообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    "Что касается управления миром - мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать, и он не в Москве. Это связано с ведущей ролью США в мировой экономике, с расходами на оборону - 700 млрд долларов с лишним почти", - сказал Путин.

    Он подчеркнул, что желание России управлять миром является штампом, навязываемым Западом для решения внутриблоковых и внутриполитических вопросов. 

    Так, по его словам, чтобы сплачивать страны НАТО необходима внешняя угроза, на роль которой хорошо подходит Россия как крупнейшая ядерная держава.

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