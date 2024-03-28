Путин: Возможные поставки F-16 Украине не поменяют ситуацию на поле боя

Россия будет уничтожать в Украине американские истребители F-16 в случае их поставки так же, как уничтожает западные танки и другую технику.

Россия будет уничтожать в Украине американские истребители F-16 в случае их поставки так же, как уничтожает западные танки и другую технику.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с военными летчиками в Тверской области.

"Если они поставят F-16, об этом говорят, вроде пилотов готовят, это ситуацию на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать самолеты так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня", - сказал российский лидер.