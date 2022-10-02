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Путин внес в Госдуму законопроект о присоединении оккупированных территорий к РФ

Путин внес в Госдуму законопроект о присоединении оккупированных территорий к РФ Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект федерального конституционного закона о принятии в состав Российской Федерации "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей Украины.
В регионе
2 октября 2022 г. 16:17
Путин внес в Госдуму законопроект о присоединении оккупированных территорий к РФ

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект федерального конституционного закона о принятии в состав Российской Федерации "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей Украины.

Как передает Report, об этом ТАСС заявили в пресс-службе комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

"Четыре проекта федеральных конституционных законов (ФКЗ) о вхождении Донецкой и Луганской "Народных Республик", Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации внесены в Госдуму президентом Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе.

Согласно документу, "ДНР", "ЛНР", Херсонская и Запорожская область Украины принимаются в состав Российской Федерации в соответствии с конституцией и законодательством РФ, образуя новые субъекты - две республики и две области. Наименование нового субъекта РФ будет включено в первую часть статьи 65 Конституции России, в которой перечисляются российские регионы.

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