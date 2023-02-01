Путин уволил первого замсекретаря Совбеза Аверьянова

Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности Юрия Аверьянова.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Аверьянов с июля 2000 года работал в администрации президента. Был первым заместителем секретаря Совбеза Николая Патрушева более десяти лет, с 30 марта 2013 года.
20 января Путин уволил помощника секретаря Совбеза Алексея Павлова. В 2022 году Павлов стал известен благодаря его неоднозначных высказываний. В частности он назвал сектой любавических хасидов, из-за чего секретарю Совбеза Николаю Патрушеву пришлось приносить публичные извинения.