​Путин: Турция приняла положительное решение по возобновлению "Турецкого потока"

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Анкара приняла положительное решение по возобновлению проектов "Турецкого потока" и АЭС "Аккую".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы обсудили крупные совместные проекты в области энергетики, продолжение работы над которыми потребует и конкретных политических решений. Кстати, отмечу, что определенные решения, о которых мы говорили еще ранее, турецкой стороной уже приняты по ряду крупных проектов, по таким, например, как, строительство атомной электростанции "Аккую" и газопроводной системы "Турецкий поток", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По его словам, реализация первой части проекта "Турецкого потока" может начаться в ближайшее время.

Глава российского государства подчеркнул, что основные решения по реализации "Турецкого потока" уже оформлены Анкарой.

"Надо отдать должное нашим коллегам в Анкаре в вопросе реализации "Турецкого потока", они продолжали работу даже в период кризисных отношений", - отметил В.Путин.