Путин: Страны СНГ лучше переживают пандемию

Президент России Владимир Путин предложил коллегам по СНГ обсудить совместные меры по борьбе с коронавирусом

Сотрудничество позволяет странам СНГ проходить тяжелое время пандемии лучше, чем некоторые другие страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом президент РФ заявил в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин предложил коллегам по СНГ обсудить совместные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

"Наши коллеги сотрудничают, и сотрудничают очень конкретно, глубоко, в ежедневном режиме. Это касается совместной научной деятельности, разработки лекарственных препаратов и профилактических средств, обмена тест-системами, другими средствами преодоления этой болезни", - сказал Путин.

Он отметил, что за прошедшие десятилетия было много изменений, в том числе кардинальных, но само создание СНГ было оправданным, интеграция по очень многим направлениям углублялась, в том числе в сфере обеспечения безопасности и в сфере экономики.

"В целом сохранившиеся связи еще со времен Советского Союза играют свою положительную роль - общие коммуникации, общие предприятия, которые работают, как партнеры - цепочки создания дополнительной стоимости в достаточно высокой степени кооперации, все это не только сохранилось, но многое было продвинуто, развито на совершенно новой почве, совершенно новой базе. Это дает нам возможность проходить нам тяжелое время пандемии... , сохраняя те возможности и конкурентные преимущества, которые достались из прошлого, удается преодолевать эти сложности даже лучше, чем в других странах мира", - добавил Путин.