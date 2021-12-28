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Путин: Страны СНГ лучше переживают пандемию

Путин: Страны СНГ лучше переживают пандемию Президент России Владимир Путин предложил коллегам по СНГ обсудить совместные меры по борьбе с коронавирусом
В регионе
28 декабря 2021 г. 15:45
Путин: Страны СНГ лучше переживают пандемию

Сотрудничество позволяет странам СНГ проходить тяжелое время пандемии лучше, чем некоторые другие страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом президент РФ заявил в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин предложил коллегам по СНГ обсудить совместные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

"Наши коллеги сотрудничают, и сотрудничают очень конкретно, глубоко, в ежедневном режиме. Это касается совместной научной деятельности, разработки лекарственных препаратов и профилактических средств, обмена тест-системами, другими средствами преодоления этой болезни", - сказал Путин.

Он отметил, что за прошедшие десятилетия было много изменений, в том числе кардинальных, но само создание СНГ было оправданным, интеграция по очень многим направлениям углублялась, в том числе в сфере обеспечения безопасности и в сфере экономики.

"В целом сохранившиеся связи еще со времен Советского Союза играют свою положительную роль - общие коммуникации, общие предприятия, которые работают, как партнеры - цепочки создания дополнительной стоимости в достаточно высокой степени кооперации, все это не только сохранилось, но многое было продвинуто, развито на совершенно новой почве, совершенно новой базе. Это дает нам возможность проходить нам тяжелое время пандемии... , сохраняя те возможности и конкурентные преимущества, которые достались из прошлого, удается преодолевать эти сложности даже лучше, чем в других странах мира", - добавил Путин.

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Версия на азербайджанском языке Putin: “MDB ölkələri pandemiyanı daha yaxşı keçirir”

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