Путин: Следователи тщательно устанавливают обстоятельства теракта в Crocus

Следователи тщательно устанавливают обстоятельства варварского теракта в Crocus City Hall.

Следователи тщательно устанавливают обстоятельства варварского теракта в Crocus City Hall.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры.

"Начну с последнего трагического события. 22 марта в результате кровавого теракта в Московской области погибли десятки наших граждан. В том числе дети, подростки, женщины. Преступники, которые непосредственно совершили это массовое убийство, арестованы. Следователи тщательно устанавливают обстоятельства этого варварского преступления, выясняют его детали, определяют роль, степень вины каждого участника, изучают выводы криминалистов и экспертов", - сказал глава государства.

Он добавил, что свои вопросы отрабатывают и органы ФСБ, других спецслужб при координации Национального антитеррористического комитета.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал Crocus City Hall ворвались несколько мужчин в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу концертного зала. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 139 человек, около 200 пострадали.