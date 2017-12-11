Путин: Россия ответит на любые попытки террористов активизироваться в Сирии

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Попытки сопротивления террористов в Сирии встретят эффективный отпор российской стороны, нынешняя повестка — это политический процесс.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"В случае возобновления каких-то очагов сопротивления со стороны террористов, будем предпринимать эффективные ответные меры. На повестке дня — обеспечение процесса политического урегулирования в Сирии",- сказал Путин.

Президент за день посетил Сирию, Египет и Турцию, где встретился с главами этих стран. Путин заявил, что от террористов в Сирии освобождена практически вся территория.