Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, стороны обсудили сирийскую проблематику.

"Сегодня состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Продолжен обмен мнениями по ключевым аспектам кризисной ситуации в Сирии в контексте совместной борьбы с международным терроризмом", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В ходе разговора Путин выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом, повлекшим гибель нескольких турецких военнослужащих в районе города Эль-Баб.