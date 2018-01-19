Путин принял участие в крещенских купаниях - ФОТО

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин по завершении рабочей программы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 18 января отправился в Тверскую область, где посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь и принял участие в крещенских купаниях, окунувшись в прорубь на Селигере.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер», – рассказал Песков.

В этом году традиционных крещенских морозов в центральной России не наблюдается. Температура в районе озера этой ночью не опускалась ниже 6-7 градусов ниже нуля.