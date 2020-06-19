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Путин показал свой секретный кабинет - ФОТО - ВИДЕО

​Путин показал свой секретный кабинет

Владимир Путин

Президент Владимир Путин показал журналистам телеканала "Россия 1" тайную комнату в своем кабинете.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Во время съемок интервью глава государства пригласил съемочную группу в секретное помещение.

"Но предупреждаю вас, я там не готовил ничего, поэтому там... рабочая атмосфера", - поделился Путин.

Он объяснил, что не проводит в помещении публичных встреч - там есть столовая и комната отдыха.

Интерьер помещения выполнен в светлых тонах, на стене висит портрет императора Петра I, а рядом с рабочим столом лежат детские рисунки и поделки, которые подарили президенту.

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