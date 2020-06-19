Путин показал свой секретный кабинет - ФОТО - ВИДЕО

Владимир Путин https://report.az/storage/news/06baf8bc918eecdd5ef7375b3f37656d/1ba0eda8-39a0-4d5f-9361-f501c3853c3c_292.jpg

Президент Владимир Путин показал журналистам телеканала "Россия 1" тайную комнату в своем кабинете.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Во время съемок интервью глава государства пригласил съемочную группу в секретное помещение.

"Но предупреждаю вас, я там не готовил ничего, поэтому там... рабочая атмосфера", - поделился Путин.

Он объяснил, что не проводит в помещении публичных встреч - там есть столовая и комната отдыха.

Интерьер помещения выполнен в светлых тонах, на стене висит портрет императора Петра I, а рядом с рабочим столом лежат детские рисунки и поделки, которые подарили президенту.