Путин показал свой секретный кабинет - ФОТО - ВИДЕО

Президент Владимир Путин показал журналистам телеканала "Россия 1" тайную комнату в своем кабинете.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
Во время съемок интервью глава государства пригласил съемочную группу в секретное помещение.
"Но предупреждаю вас, я там не готовил ничего, поэтому там... рабочая атмосфера", - поделился Путин.
Он объяснил, что не проводит в помещении публичных встреч - там есть столовая и комната отдыха.
Интерьер помещения выполнен в светлых тонах, на стене висит портрет императора Петра I, а рядом с рабочим столом лежат детские рисунки и поделки, которые подарили президенту.