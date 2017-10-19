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    Путин назначил Абдулатипова спецпредставителем по каспийскому диалогу

    Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Дагестана Рамазана Абдулатипова своим спецпредставителем по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества со странами Каспия.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.

    "Назначить Абдулатипова Рамазана Гаджимурадовича специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона", - говорится в документе.

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