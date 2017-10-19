Путин назначил Абдулатипова спецпредставителем по каспийскому диалогу

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Дагестана Рамазана Абдулатипова своим спецпредставителем по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества со странами Каспия.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.